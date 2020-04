Londres Police Judiciaire - S02 E01 - Jeux interdits

Conor, un enfant âgé de six ans, est retrouvé mort dans le bâtiment désaffecté d'un lotissement. Ronnie et Matt enquêtent sur place et découvrent très vite que deux fillettes, Paige et Rose, sont les dernières à avoir vu Conor vivant. Leur attitude leur paraît étrange et ils les interrogent plus longuement pour comprendre ce qui a pu se passer.