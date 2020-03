Londres Police Judiciaire - S02 E03 - Pour le bien de la communauté

En pleine nuit, Kelly Butler trouve le corps inanimé d’un homme en bas de chez elle. Il s’agit de Roland Kirk, un clochard qui fréquente le quartier depuis quelques temps, au grand dam des résidents. En effet, il ne montre aucun respect pour les personnes et les biens qui l’entourent et s’est attiré les inimitiés de nombreux habitants. Grâce au témoignage de Dora Bowen, une personne âgée qui était réveillée au moment de l’agression, les enquêteurs soupçonnent rapidement Joe Butler. De plus, quand il sort du coma, Roland le désigne également comme son agresseur. Mais l’intéressé nie farouchement les faits…