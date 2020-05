Londres Police Judiciaire - S02 E12 - Autopsie d'une imposture

Archie Rahman, un étudiant d’origine indienne, est retrouvé poignardé dans son appartement. Archie était un jeune homme sans problème, voire effacé, qui n’avait jamais fait parler de lui. Grâce à un livre emprunté à la bibliothèque du Waterloo and City College, Ronnie et Matt remontent jusqu’à une jeune femme du nom de Sally Douglas. Elle finit par avouer le crime et les circonstances qui l’ont amené à le tuer. Selon elle, elle venait de sympathiser avec Archie, qui l’avait invitée à venir boire un verre. Juste après avoir bu, elle s’est écroulée sur le lit d’Archie sans plus pouvoir bouger et le jeune homme l’aurait alors violée. Retrouvant ses esprits, elle a tenté de fuir, mais Archie s’est interposé... Elle a saisi un couteau qui traînait et a poignardé son agresseur. Mais sa version ne convainc pas James Steel, qui finit par comprendre ce qui s’est passé...