Londres Police Judiciaire - S02 E13 - Pas de preuve, pas de crime

Stéphanie Blake, locataire d’une résidence, est victime d’une chute dans les escaliers. Ses voisins n’ont vu personne de suspect et la police ne relève aucune preuve matérielle de l’agression. Pourtant, Stéphanie explique à Ronnie et Matt qu’elle n’a pas pu voir son agresseur et qu’elle est victime depuis plusieurs mois de harcèlement. Un inconnu lui envoie des e-mails qu’il signe du nom de Giovanni. L’enquête les mène à Russell Lowry, un ex-détenu arrêté pour fraude informatique. Mais aucune preuve ne le lie à l’agression de Stéphanie. Les deux lieutenants finissent par croire que la victime fabule. Mais alors que l’affaire est classée, Stéphanie est retrouvée morte chez elle...