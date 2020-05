Londres Police Judiciaire - S02 E14 - L'autre

Alice Cullen est retrouvée morte sur un parking. Elle a été frappée à mort, son assassin l'a tuée en lui cognant la tête sur la portière de sa voiture. La jeune femme attendait un enfant. La police convoque les parents et le fiancé de la jeune fille et, très vite, leurs soupçons se portent sur le fiancé, qui a un comportement étrange. La police découvre que Joe Nash pourrait être Billy Wells, un jeune homme emprisonné alors qu'il était enfant pour avoir tué une enseignante en employant la même méthode que celle de l'assassin d'Alice. Joe est suivi par une psychologue, Daniela Renzo. Celle-ci est très attachée à Joe et s'occupe de lui depuis plusieurs années.