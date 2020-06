Londres Police Judiciaire - S02 E15 - Le juge n'est qu'une femme

Le juge Rachel Callaghan est découverte étendue dans le parking de leur résidence par son mari. Son agresseur lui a tiré dessus avant de lui voler sa voiture. Le véhicule étant équipé d’un mouchard, Ronnie et Matt le retrouve, avec, à son volant, un jeune trader au chômage qui avoue rapidement l’avoir rachetée en liquide à un dénommé Marty Flynn. Arrêté à son tour, celui-ci confirme l’histoire, mais prétend n’être qu’un intermédiaire pour le véritable agresseur, Eddie Wade. Or, le nom de Wade réapparaît dans l’enquête. Trois ans plus tôt, il travaillait dans une société d’entretien qui s’occupait, entre autres, de la résidence où vivaient les Callaghan.