Londres Police Judiciaire - S02 E17 - Le coeur en flammes

Ronnie et Matt sont appelés sur les lieux d'un incendie où un enfant de treize ans a trouvé la mort. Sa mère, Megan Parnell, a alerté les secours. Elle n'a pas réussi à sauver son fils, Ian, handicapé, qui s'est retrouvé coincé dans sa chambre. Dans l'immeuble, la police scientifique retrouve un bidon de diluant pour peinture, calciné. Il s'agit donc d'un incendie criminel. Très vite, les soupçons de Matt et Ronnie se portent sur le propriétaire de la boutique qui se trouve sous l'immeuble, mais il n'a rien à voir dans cet incendie. La police se tourne ensuite vers l'ex-mari de Megan, mais il a un alibi. Matt et Ronnie se tournent alors vers la mère de la victime.