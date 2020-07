Londres Police Judiciaire - S02 E19 - La Couronne contre Steel

Deux jeunes garçons sont retrouvés assassinés, chacun d’eux portant un mot : «Ils doivent être éliminés». Le mode opératoire et cette phrase rappellent tout de suite aux lieutenants Devlin et Brooks l’affaire Andrew Dillon, que James Steel avait traitée six ans plus tôt. Il avait, en effet, fait condamner Dillon pour le meurtre d’adolescents. Mais l’enquête mène les deux lieutenants vers un garde de la sécurité de la Couronne qui avoue ces crimes ainsi que ceux prétendument commis par Dillon à l’époque. L’avocat de ce dernier porte plainte et attaque James Steel pour avoir dissimulé un témoignage de l’époque qui aurait pu disculper et faire acquitter son client. Steel met tout en œuvre pour se défendre...