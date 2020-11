Londres Police Judiciaire - S02 E2 - Autodéfense

Trois personnes sont tuées et une autre grièvement blessée dans une boutique de vêtements vintages. L'agresseur les a massacrés à l'épée. Deux touristes italiens Gianni Patrone et Lisa Rossi, deux escrocs, sont très vite soupçonnés et relâchés. Après un témoignage, Ronnie et Matt se lancent a la recherche de John Smith un SDF Schizophrène. Ils finissent par le retrouver et l’envoyer devant le juge. A leur grand étonnement Smith qui a suivi des cours de droit et obtenu son diplôme, décide de se défendre lui-même. James se heurte à un homme qui , très doué réussi à le mettre en déroute. L’affaire se présente mal, et si la justice veut envoyer Smith en prison, elle va devoir apporter des preuves de sa schizophrénie, et prouver également, qu’il a tué ses victimes lors d’une crise, ce qui fait de lui un homme dangereux.