Londres Police Judiciaire - S02 E09 - Autodéfense

Trois personnes sont tuées et une autre grièvement blessée dans une boutique de vêtements. L'agresseur les a massacrées à l'épée. Deux touristes italiens, Gianni Patrone et Lisa Rossi, deux escrocs, sont très vite soupçonnés et relâchés. Après un témoignage, Ronnie et Matt se lancent à la recherche de John Smith, un S.D.F. schizophrène. Ils finissent par le retrouver et l’envoyer devant le juge. A leur grand étonnement, Smith, qui a suivi des cours de droit et obtenu son diplôme, décide de se défendre lui-même.