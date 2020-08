Londres Police Judiciaire - S05 E06 - Le deal

Lia McElwaine est retrouvée morte tuée d’une balle dans son lit, aux côtés de son mari. Une fois celui-ci disculpé, les enquêteurs comprennent que le tir venait du bâtiment faisant face à l’appartement, du douzième étage exactement, squatté par les drogués et les prostituées. C’est sur le témoignage de l’une d’entre elles que Matt et Ronnie interpellent deux enfants, Chayse et Kaden. Chayse incrimine Kaden. Ils appartiennent au gang de Mark Ellis, un dealer qui règne sur le quartier et pour qui ils livrent de la drogue. Chayse voulait quitter le gang, alors Mark a ordonné à Kaden de l’exécuter. Mais celui-ci ne voulait pas tuer son ami. Alors il a fait exprès de rater sa cible en visant à côté. Malheureusement, la balle a poursuivi sa trajectoire...