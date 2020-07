Londres Police Judiciaire - S03 E15 - Erreur de diagnostic

Au service des urgences de l’hôpital Alderman, le docteur Christy Mills tente de réanimer sans succès Suzanne Morton qui succombe à une pneumonie. Madame Logan, infirmière et amie de Natalie Chandler, se confie au capitaine et lui avoue que ce n’est pas le premier décès suspect dans son service et qu’elle soupçonne quelqu’un d’assassiner les patients. L’enquête amènera d’abord les lieutenants Devlin et Brooks à rencontrer plusieurs médecins dont le docteur Austen, médecin en chef qui dit avoir été absent du service le jour du décès, puis le docteur Grant qui s’est occupé de la patiente dès son arrivée dans le service. Mais le docteur Grant, accuse le docteur Austen...