Londres Police Judiciaire - S03 E16 - Bonnie & Clyde

Deux individus, un homme et une femme, portant des masques de Tony Blair et Margaret Thatcher, ont fait un massacre à la fermeture d’une boite de nuit. Ils ont pénétré dans les locaux une fois les clients partis et ont volé la caisse en abattant plusieurs employés au passage. L’homme d’entretien qui s’était caché dans un bureau pendant le braquage a tout entendu, il affirme que la gérante, Helen Shane, ne fait pas partie des victimes et qu’elle a disparu. On retrouvera son corps un peu plus tard, dans le coffre de sa propre voiture, que les assassins avaient volé pour s’enfuir. Entre-temps, l’équipée sanglante du couple afait une autre victime : un buraliste abattu froidement sous l’œil d’une caméra de surveillance...