Londres Police Judiciaire - S05 E03 - Fille de joie

Une jeune femme, Katerina Cizek est retrouvée morte dans sa chambre. Matt et Ronnie sont chargés de l’enquête. Ils découvrent très vite que Katerina se prostituait, et ils orientent leurs recherches du côté de ses clients, mais aussi du côté du gardien de l’immeuble qui selon les dires d’une amie de la victime, la harcelait. Très vite ils écartent Michael Hunter, le gardien qui a un alibi vérifié pour l’heure du crime, et se tournent vers un écrivain, Gavin Williams, un homme marié, qui rencontrait souvent la jeune femme. Ils découvrent alors que Gavin avait retiré 4000 dollars, somme identique à celle retrouvée chez Katerina, et ils pensent que cette dernière aurait pu faire chanter Gavin. Ils décident de tout faire pour confondre Gavin et l’amener à avouer qu’il est le meurtrier.