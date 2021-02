Londres Police Judiciaire - S06 E01 - Continuer...

Suite au décès de Matt, abattu devant le tribunal, Ronnie Brooks veut, à tout prix, savoir qui est l’assassin de son équipier et ami. Mais Natalie Chandler lui ordonne de prendre quelques jours de congés et confie l’enquête au lieutenant Sam Casey. Ronnie soupçonne Mark Ellis, arrêté et condamné pour complicité de meurtre, d’avoir commandité la fusillade dans laquelle Matt a perdu la vie. Il va l’interroger dans sa cellule, désobéissant aux ordres de sa chef. Il accompagne aussi Sam dans tous ses déplacements et assiste aux interrogatoires. L’enquête va les mener à Jamal Clarkson, un jeune noir qui reconnaît ne pas aimer les policiers et qui avoue avoir tiré sur le lieutenant Devlin. Mais, en réalité, sa cible, ce jour là, était Mark Ellis. Celui-ci avait tué son frère, sept ans plus tôt, mais n’avait pas été inquiété pour autant. Jamal voulait se venger en tuant l’assassin de son grand frère. Mais, à sa sortie du tribunal, Mark Ellis était déjà monté dans le fourgon quand Jamal est arrivé. Par dépit, Jamal a tiré sur les policiers qui étaient présents, ôtant la vie au lieutenant Matt Devlin. Jamal Clarkson sera condamné pour meurtre. Ronnie et la famille de Matt vont pouvoir faire leur deuil.