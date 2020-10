Londres Police Judiciaire - S07 E02 - Les liens du sang

Sam, encore très éprouvé par l’affaire Tyler est suspendu de ses fonctions. Il a été vu s’approchant de la cellule de Tyler peu avant qu’on ne le retrouve pendu. Il nie être entré et lui avoir donné la cordelette qui lui a permis de se pendre. La situation ne s'améliore pas quand l’autopsie révèle qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’un meurtre : Tyler a été étranglé. Questionné par les enquêteurs, le gardien, William Braxton, avoue alors avoir laissé entrer Gavin Dale dans la cellule de Tyler. Or, Dale a perdu sa femme et son fils dans l’accident provoqué par Tyler...