Londres Police Judiciaire - S08 E006 - Le fardeau

Ronnie et Joe enquêtent sur une chambre d'hôtel ensanglantée, mais sans cadavre. Par le biais d'une carte de crédit utilisée de façon frauduleuse, ils remontent la piste jusqu'à la famille Hutton, qui appartient à la haute société britannique. Ils comprennent que Georgia Hutton, étudiante de dix-huit ans, a accouché dans cette chambre d'hôtel et que c'est son enfant qui a disparu. Les procureurs et les enquêteurs la soupçonnent d'infanticide.