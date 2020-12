Londres Police Judiciaire - S08 E04 - Péché d'orgueil

Ronnie et Joe enquêtent sur le meurtre de Neil Lester, retrouvé mort à son domicile. Employé modèle et père de famille dévoué, du moins en apparence, Lester était en réalité au chômage depuis plusieurs mois. L’équipe découvre également qu’il disposait de 160 000 Livres sur le compte d’un certain Edward Stewart. Les choses se corsent lorsque Ronnie découvre que Stewart n’est autre que le père de Natalie Chandler, son ex-capitaine de police. Pris entre le marteau et l’enclume, il essaie de garder son intégrité tout en aidant Natalie Chandler.