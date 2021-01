Londres Police Judiciaire - S08 E07 - Ondes de choc

La fête bat son plein au QG de l'Unité d'Enquêtes Principales où Wes Leyton fête son anniversaire. Mais, plus tard dans la soirée, le capitaine Leyton est retrouvé mort, assassiné dans sa voiture. Dans la foulée, un second meurtre de policier est signalé, puis celui de l'employée d'un foyer d'accueil pour femmes. Ronnie et Joe ne tardent pas à faire le lien entre ces trois meurtres...