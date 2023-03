Infos, Mag & Sport・Disparition de la petite Maddie : les secrets de l'affaire qui a bouleversé le monde, le mardi 7 mars à 22h55 sur TMC

C’est une affaire qui a bouleversé le monde entier et qui, aujourd’hui encore, fait la une de nos médias. Le soir du 3 mai 2007, à Praia Da Luz, au Portugal, Gerry et Kate McCann sortent dîner au restaurant de leur hôtel pendant que leurs 3 enfants dorment dans la chambre. Mais quand ils rentrent, la petite Maddie, 3 ans, a disparu. C’est le début d’une enquête hors norme. Toutes les pistes vont être explorées, y compris celle des parents eux-mêmes. Longtemps, ils ont été soupçonnés d’avoir tué par accident leur petite fille et d’avoir maquillé le drame en enlèvement. Pendant toutes ces années, les enquêteurs portugais et britanniques n’ont jamais cessé de rechercher la fillette avec d’importants moyens déployés.