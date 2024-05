Environnement • Animalier

Passionné depuis toujours par la Polynésie française, l’océan et les requins, Bixente Lizarazu y retourne pour la 10ème fois. La Polynésie française est l’un des plus grands sanctuaires de requins au monde. En compagnie de son ami cameraman sous-marin René Heuzey, il part à la découverte de cet animal fascinant sur l’ile de Moorea et dans l’archipel des Tuamotu. Là-bas, ils vont faire la rencontre de spécialistes comme Nicolas Buray ou Yves Lefèvre et vont plonger avec une grande variété de requins (gris, soyeux, citrons, marteaux et tigres...).