Reportages • Enquête

95% des touristes se rendent sur seulement 5% de la planète ! Et nous n’avons jamais été aussi nombreux à voyager. Nous étions 1 milliard 500 000 touristes en 2019, un nouveau record. Une envie de voyager que nous partageons tous mais qui menace de plus en plus l’environnement, le patrimoine et le bien-être animal. C’est la question à laquelle Martin Weill et ses équipes répondent dans une nouvelle émission inédite. On parle aujourd’hui de « tourisme de masse ». Un phénomène amplifié par l’application Instagram, devenue l’un des offices de tourisme les plus influents. Venise submergée par les paquebots de croisière, le Machu Picchu menacé par l’érosion sous les pas des visiteurs. Vous découvrirez comment les temples d’Angkor au Cambodge subissent embouteillages et dégradations.