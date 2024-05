Reportages • Enquête

Le 7 octobre 2023, une série d'attaques menées par le Hamas depuis la bande de Gaza a fait de nombreuses victimes en Israël, en majorité civiles. Plus de 200 personnes sont en outre retenues en otage. Depuis, la riposte menée par l'Etat hébreu a entraîné la mort et le déplacement de nombre de Palestiniens. Dans ce documentaire, Martin Weill et son équipe tentent de faire le point sur le conflit.