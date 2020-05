Reportage dans une clinique géante pour les plus pauvres: l'American Dream s'arrête aux portes de l'accès aux soins

Dans un pays où un habitant sur 10 ne dispose pas de couverture maladie, l'accès au soin est un luxe. Pour les plus précaires, la ville de Seattle organise chaque année une grande opération pour soigner ses habitants, gratuitement. Pendant quatre jours, le complexe culturel de la ville se transforme en une clinique géante où se relaient notamment quelques 290 dentistes. C'est souvent la seule possibilité pour les habitants les plus pauvres de la ville de voir un médecin et tant pis s'il faut faire de très longues heures de queue.