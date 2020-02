À Maya Bay en Thaïlande, on plonge pour sauver les coraux dévastés après l'effet "DiCaprio"

Maya Bay est l'une des plus belles plages de Thaïlande. Rendue célèbre par le film "La plage" avec Leonardo DiCaprio, elle est prise d'assaut par les touristes depuis plus de vingt ans. Une surpopulation aux effets dévastateurs pour la flore et la faune marine, au point que le gouvernement thaïlandais a décidé de fermer Maya Bay aux touristes. À leur place, des volontaires ont décidé de replanter un à un les coraux disparus. Martin Weill a pu les accompagner.