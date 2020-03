Au Texas, des cours de tirs pour les profs afin de lutter contre les fusillades

Face à la multiplication des fusillades dans les écoles et universités, certains professeurs ont décidé de s’armer. Leur espoir : être mieux préparés à l’arrivée d’un assaillant pour pouvoir défendre et protéger leurs élèves. Au Texas, on leur propose même des formations de tirs avec simulation d’attaques et de prises d’otages.