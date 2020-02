Bébés tigres nourris par une truie, chimpanzés déguisés en prostituées… la face cachée des "animaux sauvages" pour touristes

Faire rêver les touristes en leur proposant de nourrir au biberon les bébés tigres ou en leur promettant une balade de rêve à dos d'éléphant : de nombreuses attractions touristiques font appel à des animaux dits sauvages pour attirer les clients. Derrière ce business très rentable se cachent des conditions d'élevage et de vie déplorables pour ces animaux. Avec des dérives de plus en plus nombreuses.