Bilal Hassani: "Je ne suis pas dans un clash avec mon identité de genre"

Depuis son carton à l'Eurovision, Bilal Hassani a fédéré toute une communauté de fans autour de lui. Le jeune homme navigue entre les genres, sans jamais s'en imposer un. Il aime les perruques, les talons aiguilles, les robes et revendique le droit, pour chacun, de faire ce qu'il lui plaît, ce qui lui fait se sentir bien. Pour lui, la liberté, c'est ça. "On veut tous se sentir à l'aise dans ses baskets quand on se lève le matin".