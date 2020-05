Concerts en visio, drive-in : pour rouvrir, clubs et cinémas s’adaptent

Difficile d'imaginer s'entasser par centaines dans les boîtes et les clubs cet été. Même constat pour les cinémas : avec la lutte contre le coronavirus, impensable de rester enfermés plus de deux heures avec une centaine d'autres personnes. Pour survivre et permettre aux citoyens d'avoir encore accès à la culture, tout en respectant les gestes barrières, clubs et cinémas s'adaptent.