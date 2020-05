COVID 19 : La fin de l'American Dream ?

En pleine pandémie, le géant américain vacille et son système est sous le feu des critiques. Un système fondé sur un idéal : l'American Dream. Une vision de la réussite individualiste et matérialiste qui serait accessible à tous. A condition de le vouloir. C'est le leitmotiv de Donald Trump.Cet American Dream, Martin Weill et ses équipes ont pu constater ses forces et ses faiblesses juste avant le début de la crise. De la Californie à la Floride en passant par le Texas, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont réussi leur American Dream. Un immigré iranien devenu milliardaire. Un prophète du Bitcoin, millionnaire à moins de 30 ans. Le roi du pétrole, convaincu que l'or noir sauve le monde.Vous découvrirez aussi le revers de l'American Dream. Cette Amérique où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, les services publics si défaillants. A tel point que beaucoup, dans la classe moyenne, n'ont plus les moyens de se soigner. Aujourd'hui plus que jamais une question se pose : serait-ce la fin du rêve américain ?