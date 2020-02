Dos brisé, chaînes, tortures : le calvaire des éléphants de Thaïlande

En Thaïlande, les parcs à éléphants sont légions. Partout dans le pays, on propose aux touristes de se promener avec les pachidermes, de grimper sur leur dos et même de participer avec eux à des spectacles. Derrière l'image gentillette de cette attraction pour touristes se cache une lourde réalité : des éléphants rendus dociles à coup de crochet et de tortures, enchaînés des heures durant et terrorisés pour le simple plaisir des touristes de passage. Martin Weill est allé sur place à la rencontre des Mahout, ces dresseurs d'éléphants pour qui la tradition passe avant tout.