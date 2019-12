EXCLU : Martin Weill en immersion avec un gang de "Pichadors" du Brésil, les graffeurs qui résistent à Bolsonaro

Au Brésil, le graffiti est un art à part entière. Véritable symbole de la contre-culture brésilienne, il s’affiche partout, même sur les façades les plus inaccessibles. Les auteurs de ces graf sont appelés les « pichadors » (ceux qui vaporisent du goudron). Ils prennent tous les risques pour faire passer leur message et dénoncer la façon dont le gouvernement traite les Brésiliens précaires, ceux des Favelas et des périphéries. Pendant son reportage au Brésil, Martin Weill a rencontré un gang de « pichadors » et les a suivi lors d’une de leur sortie nocturne.