Faut-il avoir peur d’un traçage généralisé des citoyens sous prétexte du Coronavirus ?

Avec le coronavirus, on a vu se multiplier partout dans le monde les mesures drastiques pour tenir les citoyens à distance les uns des autres. Pour vérifier leur température, mais aussi leurs déplacements et leurs contacts. En France, l'application "Stop Covid" doit permettre d'identifier et de prévenir toute personne qui se serait retrouvée exposée au virus, sans le savoir. Beaucoup craignent que ce traçage généralisé, sous couvert de lutte sanitaire, ne devienne un boulet définitif à nos libertés.