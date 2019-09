"Je pense que tout est un mensonge" : on a rencontré Mad Mike, l’homme qui veut prouver que la terre est plate

Et si la Terre était plate ? Aux États-Unis, près d’un tiers de la population est convaincue que la Terre n’a jamais été ronde et que cette théorie a été inventée de toutes pièces par les gouvernements du monde entier. Mad Mike est l’un des plus fervents défenseurs de la « Terre plate » et pour le prouver, il a décidé d’aller lui-même dans l’espace avec une fusée construite par ses propres moyens.