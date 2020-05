"Les masques rendent malades !" : en Allemagne, les manifestations anti-règles sanitaires se multiplient

Ces dernières semaines on a vu de nombreuses manifestations anti-confinement, anti-règles sanitaires aux Etats-Unis, mais l'Europe n'est pas en reste. En Allemagne, de nombreux citoyens descendent dans les rues pour protester contre les privations de liberté liées à l'épidémie de coronavirus. Allant parfois jusqu'à reprendre des slogans de l'extrême-droite et les théories du complot les plus fumeuses.