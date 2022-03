Les reportages de Martin Weill - Des jeunes et des dieux - Partie 2

On la disait en perte de vitesse. Chez les jeunes, la religion fait son retour en grâce. Selon une récente enquête, plus d'un jeune sur deux dit croire en Dieu. Comment expliquer ce regain spirituel ? Qui sont les jeunes croyants de 2022 ?Martin Weill et son équipe ont suivi Loup, un catholique de 25 ans qui a décidé de consacrer un an de sa vie à Jésus ; Miriam et Emile, juifs « orthodoxes modernes » accros à Youtube, ou encore Kalilou, le jeune imam de la grande mosquée de Strasbourg qui veut en finir avec les préjugés sur l’Islam.Comment vivent-ils leur foi dans la société française ? Quel est leur regard sur la laïcité ? Comment parviennent-ils à concilier tradition religieuse et modernité ? A Lyon, Marine, catholique et gay, a décidé de faire son coming-out devant le prêtre de sa paroisse. Témoignages exceptionnels d’une jeunesse fervente et engagée, prête à bousculer des institutions millénaires.