Les reportages de Martin Weill - Être heureux avant d’être vieux - partie 2

Depuis quelques années, la définition du bonheur de la nouvelle génération a évolué… Dans un monde au futur incertain, chacun cherche une nouvelle manière d'être heureux hors des sentiers battus et du confort matériel. Martin Weill et ses équipes sont partis aux 4 coins de la planète à la recherche de ces nouveaux explorateurs du bonheur. Ils ont entre 20 et 30 ans et ils ont radicalement changé de vie.Solal s’est lancé dans un tour du monde à pied pendant sept ans, loin de la vie de bureau. Chloé, elle, a tout plaqué pour vivre de ses rentes à Tahiti. Certains visent le bonheur en solo, d’autres au contraire misent sur le collectif. En Suède, Antoine expérimente la vie en communauté. Julien, l’ex-banquier, passe désormais ses journées à dépolluer les plages...Entre quête de sens et soif d’aventure, portrait d’une jeunesse qui redéfinit les frontières du bonheur.