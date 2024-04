Les reportages de Martin Weill - Le dictateur le plus cool du monde - Partie 1

Comment le président du Salvador a vaincu les gangs ? Haïti, Équateur, Pérou, Honduras… Alors qu’une flambée de violence inédite se propage en Amérique Latine, tous les regards sont braqués vers un homme : Nayib Bukele, le président salvadorien, qui a réussi à mettre fin au règne des Maras, les puissants gangs de son pays, et à faire chuter le nombre d’homicides… de 93 % ! Martin Weill vous emmène au Salvador où la « Bukele Mania » est en train de virer au culte de la personnalité. Qui se cache derrière ce jeune président en baskets, adepte des selfies et des provocations ? Est-il le « dictateur le plus cool du monde », comme il s’est autoproclamé sur les réseaux ? Des interpellations musclées au « centre de confinement des terroristes », une prison géante où 40 000 Maras sont enfermés dans des conditions drastiques, comment Nayib Bukele a-t-il ramené la sécurité au Salvador ? Et à quel prix ? Membres de gangs repentis à qui la rédemption n’est plus permise, policiers poussés à faire du zèle en plein état d’urgence, innocents jetés en prison : ils nous racontent la méthode Bukele et ses dérives autoritaires. Est-on prêt à renoncer à ses droits et ses libertés pour se sentir en sécurité ? Plongée dans le laboratoire du « bukelisme » qui fait des émules en Amérique Latine et pourrait s’exporter un jour en Europe.