Les reportages de Martin Weill - Le Japon : le péril jeune - Partie 2

Record mondial du nombre de seniors, taux de natalité parmi les plus bas de la planète… D’ici 2070, le Japon pourrait perdre près d’un tiers de sa population ! Martin Weill vous emmène dans un pays en état d’urgence démographique où face à ses aînés, toujours actifs à 80 ans, la nouvelle génération ne trouve plus sa place. Dans un Japon où le mariage reste la norme absolue, certains se lancent à corps perdu dans le konkatsu, la « chasse à l’époux », et passent même des tests génétiques pour dénicher le partenaire idéal. Mais en pleine crise économique, beaucoup préfèrent renoncer au modèle patriarcal. Faire un enfant ? Trop cher et trop contraignant pour les femmes incitées à retourner à la maison. La nouvelle tendance chez les jeunes Japonais : la vie en solo. Faire un karaoké tout seul, louer de faux amis, dîner au restaurant avec une poupée en silicone… tout est possible ! Des adeptes des plaisirs solitaires aux « hikikomori », ces jeunes cloitrés dans leur chambre et coupés du monde pendant des mois, plongée dans un Japon qui cherche désespérément l’âme sœur et n’arrive plus à faire société.