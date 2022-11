Les reportages de Martin Weill - Les Etats désunis d’Amérique - Partie 1

A l’approche des Midterms, les élections les plus importantes après celle du Président, les États-Unis semblent plus divisés que jamais. Avortement, port d’armes, droits LGBT… entre les Démocrates et les Républicains, entre « Bleus » et « Rouges », la guerre est désormais ouverte sur tous les fronts. Une fracture symbolisée par le duel entre les deux États les plus puissants du pays : d’un côté, la Californie, champion du progressisme, aux idées parfois radicales. De l’autre, le Texas, dirigé par l’ultra-conservateur Greg Abbot. Deux visions politiques aux antipodes, deux États où le vote sera décisif le 8 novembre prochain. Pendant quinze jours, Martin et son équipe ont sillonné la Californie et le Texas, à la rencontre de ces deux Amériques qui ne se comprennent plus. Qu’est-ce qui rassemble encore les Américains ? Alors que Joe Biden évoque le risque d’une guerre civile, s’inquiètent-ils pour l’avenir de leur pays ?