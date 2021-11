Les reportages de Martin Weill - Les nouveaux réac attaquent - Partie 1

Ils ont 20 ans, des baskets tendance… et sont fans de Zemmour ! Fini les débats poussiéreux et les longs discours, les néo-réactionnaires font des vidéos Tik-Tok pour dénoncer l’immigration. Sur les réseaux, ils attaquent les « bobos » à coup de punchlines saignantes, glorifient la viande rouge et le cigare comme symboles d’une virilité perdue. Un esprit transgressif qui semble séduire une partie de la jeunesse. Comment ces influenceurs très à droite parviennent-ils à rendre glamour des valeurs rétrogrades ? Comment comptent-ils gagner la bataille des idées contre la gauche ? Martin Weill et son équipe ont décrypté leurs méthodes avec les meilleurs spécialistes de la droite radicale. Ils ont suivi sur le terrain les étoiles montantes de la galaxie patriote et identitaire : la tik-tokeuse Estelle Redpill, Stanislas Rigaud, le très jeune président de la Génération Z, Alice la « féministe identitaire » ou encore Erik Tegner, l’ex politique qui mène la guerre d'influence à travers son média alternatif « Livre Noir ». Enquête sur ces nouveaux réacs qui avant de conquérir les urnes veulent conquérir les esprits.