Les reportages de Martin Weill - Mercenaires : les influenceurs de guerre - Partie 2

A l’heure où les troupes françaises sont forcées de se retirer du Mali et du Niger, la place est désormais occupée par une armée privée : des paramilitaires russes que le monde entier a découvert sous le nom de Wagner, symbole du retour d’un mercenariat sans foi ni loi. Entre exactions, vidéos de propagande et fake-news, comment le groupe Wagner a-t-il fait main basse sur les chasses gardées françaises ? Et comment les sociétés militaires privées sont-elles en train de changer le visage de la guerre ? Au Nord-Kivu, l’une des régions les plus dangereuses d’Afrique, Martin Weill et ses équipes ont eu un accès exclusif à des compagnies militaires chargées de former l’armée congolaise face aux forces rebelles. Parmi ces coachs d’un nouveau genre : d’anciens officiers français et roumains, accros au frisson du terrain. Que font-ils au milieu d’un conflit lointain ? Qu’est-ce qui distingue ces instructeurs privés des très controversés mercenaires ? Plongée dans la saga tumultueuse des « chiens de guerre ». De Bob Denard, l’exécuteur des basses œuvres en Afrique, à Evgueni Prigojine, le chef des Wagner qui a osé défier Poutine, comment est-on passé de simples soldats de fortune à des sociétés militaires puissantes ? Faut-il s’habituer à vivre dans un monde où la guerre est privatisée ?