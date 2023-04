Les reportages de Martin Weill - Mexique : avoir 20 ans sous les Narcos - Partie 2

Le 5 janvier dernier, le monde assiste à l’arrestation spectaculaire d’Ovidio Guzman, fils du célèbre narcotrafiquant El Chapo. Un coup de filet qui ravive les plaies d’un Mexique gangréné par le crime organisé. Comment grandit-on dans un pays où les cartels font régner la terreur ? Comment s’habituer à la violence et à la mort quand on a 20 ans ? Dans l’État du Sinaloa, fief historique des narcos, Martin Weill et son équipe ont rencontré une jeunesse sous emprise. Faute de perspectives, Luis est devenu tueur à gages pour le cartel. Dalia, ex-épouse d’un narco, fait de la chirurgie esthétique comme de nombreuses filles de son âge pour ressembler à une « buchona », du surnom donné aux femmes de narcotrafiquants. De Culiacan à Mexico, les codes de la « narco culture » imprègnent toute la société mexicaine, à commencer par le machisme et les violences faites aux femmes. Martin Weill a suivi l’une des premières unités policières anti-féminicides dans un pays qui a enregistré 969 meurtres de femmes l’an dernier.