Les reportages de Martin Weill : New York, la fin du rêve ? - Partie 2

Elle vient d’être classée la ville la plus chère du monde. A Manhattan, des penthouses se vendent à 200 millions de dollars et les agents immobiliers spécialisés dans le luxe sont devenus les nouveaux rois de la cité. New York, terre d’accueil historique, serait-elle en train de devenir un repaire pour millionnaires ? Qui peut encore croquer dans la Grosse Pomme ? De Central Park au Bronx menacé par la gentrification, des théâtres de Broadway aux refuges pour SDF pleins à craquer, Martin Weill a rencontré ceux qui courent après le rêve new-yorkais… et ceux qui n’y croient plus. Bienvenue dans la ville la plus attractive du globe mais aussi l’une des plus inégalitaires.