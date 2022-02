Les reportages de Martin Weill - Victimes de la mode, quels sont leurs nouveaux codes ? - Partie 2

La nouvelle génération est accro aux fringues ET soucieuse de l’environnement. Comment concilier les deux ? Acheteurs compulsifs qui déballent leurs achats mode sur Tik-Tok contre minimalistes et adeptes de la fripe… Alors que l’industrie textile est dénoncée comme l’une des plus polluantes, comment s’habiller en 2022 ?Martin Weill et son équipe ont suivi la jeunesse fashionista : Naëlle, 20 ans, qui commande ses robes sur Shein, devenu en quelques années le symbole de l’ultra fast fashion ; Julie, addict aux sneakers, mais aussi Mohamed, jeune créateur converti à la seconde main, et Alma, militante anti-mode. Tous racontent leur rapport aux fringues, parfois très affectif, et leur parcours du combattant pour consommer une mode plus vertueuse. Comment les marques s’adaptent-elles à ce jeune public tiraillé entre conscience écolo et envie d’être stylé ? Décryptage avec les meilleurs spécialistes, consultants, stylistes et influenceurs mode.