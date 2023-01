Les reportages de Martin Weill - Voyages dans l’Europe Identitaire (Partie 2)

Leur victoire a pris tout le monde par surprise : en septembre dernier, les Démocrates de Suède, parti nationaliste, obtiennent un score historique aux législatives. Un mois plus tard, c'est au tour de l'Italie d'élire Giorgia Meloni.Comment des mouvements aux racines néo-fascistes ont-ils réussi à se hisser au pouvoir ? Martin Weill et son équipe vous emmènent dans les coulisses de Riks TV, la télé propagande au service des Démocrates de Suède.De Stockholm à la Hongrie, en passant par la Pologne, rencontre avec les nouveaux visages de l'extreme droite. Entre discours anti-migrants et patrouilles à la frontière, ils se voient en rempart de la civilisation chrétienne et revent d'une Europe barricadée.Un document exceptionnel à ne pas rater.