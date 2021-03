Lilie, 8 ans: "Je leur ai dit je suis une fille, plus un garçon"

Lilie a huit ans et est née dans le corps d'un garçon. Depuis quelques mois, elle fait beaucoup parler d'elle. Très tôt, la jeune fille a compris que son genre de naissance n'était pas le bon pour elle. Quand elle a pu l'annoncer à ses parents et à son frère et sa soeur, Lilie s'est sentie "soulagée".