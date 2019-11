Martin Weill au Brésil

Déclarations polémiques, insultes, gestion effarante de la crise en Amazonie, un an tout juste après son élection, Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien - d’extrême-droite et climato-sceptique - inquiète la communauté internationale. Au Brésil, ce sont ses propos et sa politique envers les femmes, la communauté LGBT, les populations indigènes, qui sont de plus en plus décriés. Nous avons voulu comprendre comment celui que les médias surnomment le « Trump tropical » a changé le quotidien des Brésiliens. De Rio à Brasilia, en passant par Sao Paulo, Martin Weill est allé à la rencontre de ses soutiens. Les militants pro-armes qui sont persuadés que le "droit de tuer" accordé à la Police par Bolsonaro est la solution contre l’insécurité. Les évangéliques, qui murmurent à l’oreille du président pour prôner un retour aux valeurs traditionnelles et à la famille.Vous découvrirez aussi le quotidien de ceux qui déchantent et ont choisi de résister. Des habitants des favélas qui vivent sous la menace des fusillades et des bavures policières, aux profs qui s’inquiètent de l’entrée de la police militaire dans les écoles publiques, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui luttent par tous les moyens contre la politique jusqu’au-boutiste du Président.