Martin Weill chez les Trumpistes

Après avoir couvert l’élection de Donald Trump pour Quotidien, Martin WEILL replonge dans la campagne présidentielle de 2020. Il y a 4 ans, personne n’imaginait que TRUMP serait élu. Aujourd’hui, le monde entier se pose une question : qu’est-ce qui pourrait empêcher l’actuel Président des Etats-Unis de gagner à nouveau ? Dans le premier numéro d’une série d’émissions spéciales, Martin WEILL et ses équipes vous emmèneront aux 4 coins de l’Amérique pour comprendre la stratégie de Donald TRUMP dans cette nouvelle bataille électorale. Nous irons au Texas où les professeurs s’arment dans les écoles. A la frontière avec le Mexique où les citoyens commencent à construire le mur, promis par TRUMP. Nous serons aussi avec les militants contre l’avortement, galvanisés par le soutien du Président. Immersion dans l’Université la plus ultra-conservatrice du pays, Liberty University. Et puis vous découvrirez l’« opération séduction » de Donald TRUMP pour tenter de conquérir le vote de ceux qui n’ont pas voulu de lui en 2016 : les femmes et la communauté afro-américaine.