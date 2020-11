Martin Weill - Comment Trump a cassé l'Amérique

Martin Weill a passé ces dernières semaines sur les routes des Etats-Unis pour proposer un road trip inédit et édifiant de l’Amérique après 4 ans de Donald Trump au pouvoir. Une Amérique plus fracturée que jamais. Au soir de l’élection présidentielle, Martin Weill nous livrera ces témoignages de citoyens irréconciliables : miliciens d’extrême droite, Afro-américains en colère, complotistes en tout genre, militants de tous bords… Que ce soit Trump ou Biden, le prochain président des Etats-Unis se retrouvera à la tête d’une Amérique durablement cassée et qui mettra du temps à se recomposer. Un document fort à découvrir sur TMC.